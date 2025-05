Vi colpisco in testa con la zappa | nei file audio minacce alla ex e alla sua famiglia

Scopri i dettagli inquietanti delle minacce audio inviate da un 29enne della provincia di Lecce alla sua ex e alla sua famiglia. Questi contenuti violenti e intimidatori evidenziano un grave episodio di minacce e tensioni, sottolineando l'importanza di intervenire contro comportamenti persecutori.

LECCE – “Ti spacco la testa”. E poi: “Accendo una bombola a gas e ti butto dentro la casa”. O, ancora: “Prendo una zappa e vi colpisco in testa”. È la trascrizione di alcuni dei file audio che un 29enne della provincia avrebbe inviato alla sua ex compagna, con la quale, peraltro, ha avuto di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - “Vi colpisco in testa con la zappa”: nei file audio minacce alla ex e alla sua famiglia

