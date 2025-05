Verstappen il prossimo anno cambia tutto | l’annuncio scuote la F1

Il mondo della Formula 1 è in fermento: l’annuncio shock su Max Verstappen, unito alle anticipazioni sul GP di Spagna, promette un 2024 rivoluzionario. Scopri come il campione olandese potrebbe cambiare le carte in tavola e cosa aspettarsi dal prossimo anno di F1.

La Formula 1 si sta preparando per il GP di Spagna, ma occhio all’annuncio arrivato su Max Verstappen: il prossimo anno cambierà tutto. Max Verstappen continua ad essere uno dei protagonisti in questo Mondiale di Formula 1. Grazie alla sua strategia a Monaco è riuscito a rallentare di parecchio la McLaren e ancora una volta, con la Red Bull, ha giocato di astuzia e intelligenza. Nonostante i passi in avanti ancora da fare con e per la sua monoposto, l’olandese è comunque in grado di dire la sua e di sbaragliare le carte in pista. Nel frattempo si sta anche tanto parlando, come di consueto, del suo futuro. 🔗 Leggi su Sportface.it

