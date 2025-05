Verso Psg-Inter Thuram | Non vedo l’ora di giocare

Marcus Thuram, intervistato da TNT Sports, ha espresso il suo entusiasmo per la finale tra PSG e Inter, sottolineando l'importanza di sfidare una delle migliori squadre al mondo. Con grande attesa, il calciatore non vede l'ora di scendere in campo e vivere questa emozionante sfida sabato.

Marcus Thuram, intervistato da TNT Sports, ha parlato della finale Psg-Inter. Il francese ha lasciato trasparire un grandissimo entusiasmo e scalpitazione per l'attesa di scendere in campo. " Sarà una grande partita contro una grande squadra, una delle migliori al mondo. Non vedo l'ora di essere in campo sabato ", ha commentato

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco. 🔗continua a leggere

