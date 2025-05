Verso Psg Inter parla Pauleta | Stagione meravigliosa Ecco cosa faremo in finale di Champions League

Scopri le emozionanti dichiarazioni di Pedro Pauleta sul percorso straordinario del Psg in questa stagione, mentre si avvicina la finale di Champions League contro l’Inter. L’ex attaccante e attuale ambasciatore del club parigino condivide il suo entusiasmo e fa il punto su cosa aspettarsi in questa prestigiosa sfida europea.

Verso Psg Inter, le dichiarazioni di Pauleta, ex giocatore e attuale ambasciatore del club parigino Pedro Pauleta, ex attaccante ed attuale ambasciatore del Psg ha parlato sui canali ufficiali della società parigina riguardo la stagione svolta sin qui dalla squadra di Luis Enrique mandando un messaggio all’Inter, prossima avversaria nella finale di Champions League di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Verso Psg Inter, parla Pauleta: «Stagione meravigliosa. Ecco cosa faremo in finale di Champions League»

