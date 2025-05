Verso Psg-Inter i nerazzurri restano in ritiro ad Appiano

Verso il tanto atteso match di Champions tra Inter e Psg, i nerazzurri continuano il ritiro ad Appiano per massimizzare forma e recupero. Con la finalissima ormai alle porte, il focus di Inzaghi è sulla preparazione ottimale della squadra, come riportato da La Gazzetta.

Manca sempre meno alla finalissima di Champions tra Inter e Psg, e ormai siamo ai dettagli. Si cerca di far riposare, recuperare ed avere al meglio i migliori, e in queste ultime giornate di prova mister Inzaghi ha scelto di prolungare il ritiro della squadra.

