Verso PSG-Inter | 50mila persone a San Siro Sala | "Parata vittoria sarebbe domenica"

Il grande match tra PSG e Inter attira oltre 50.000 tifosi a San Siro, tra entusiasmo e attesa. La "parata vittoria" prevista domenica promette un clima di festa prima della finale di Champions League del 31 maggio 2025. Resta aggiornato sugli ultimi sviluppi di questa emozionante corsa europea.

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco. 🔗continua a leggere

