Verso PSG-Inter | 50mila persone a San Siro bus scoperto in caso di vittoria Le ultime su Pavard e Kvaratskhelia

Segui gli ultimi aggiornamenti in vista della finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, l'evento si terrà sabato 31 maggio 2025 a San Siro con oltre 50 mila tifosi presenti. Scopri tutte le notizie su Pavard, Kvaratskhelia e le eventuali celebrazioni in bus scoperto, preparando il cuore per una notte di calcio indimenticabile.

Tutti gli aggiornamenti verso la finale di Champions League tra Paris Saint-Germain e Inter, in programma sabato 31 maggio 2025 (calcio d`inizio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Inter, Thuram verso una maglia da titolare! Contro la Lazio dubbi in attacco - L’Inter si avvicina alla sfida di domenica sera contro la Lazio, dove Marcus Thuram è in pole position per un posto da titolare in attacco. 🔗continua a leggere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Superate le 50mila persone per l'omaggio al Papa - Da ieri mattina alle 11,00 fino alle 11.00 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco più di 50.000 persone. Lo riferisce la sala stampa ... 🔗Si legge su ansa.it

Una "walking bike" per persone con problemi di mobilità: il sostegno di Unicredit con un finanziamento di 50mila euro - Unicredit ha erogato un finanziamento sociale da 50mila euro a Movimento Srl ... psicologici e sulla percezione degli altri verso la persona che lo utilizza. Si pensi che circa il 60% dei soggetti ... 🔗repubblica.it scrive

Fondazione Perugia : un percorso verso le persone - "Un percorso verso le persone" è lo slogan scelto da Cristina Colaiacovo per sintetizzare i suoi quattro anni alla presidenza della Fondazione Perugia, incarico ora giunto a conclusione. 🔗Si legge su rainews.it