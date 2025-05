Verso l’eliospedale | Ora trasfusioni Un giorno bisturi

Scopri le ultime innovazioni nel trasporto sanitario con i nuovi elicotteri maggiorati progettati per le emergenze più complesse. Il futuro delle operazioni di soccorso si sposta verso voli più efficienti e attrezzati, grazie alla visione di esperti come Guido Bertolaso. Entriamo insieme in una nuova era di salvataggi d'alta precisione.

Guido Bertolaso, l’assessore al Welfare della Regione, guarda già un passo più in là: "Ci sono nuove tipologie di elicotteri, di dimensioni maggiori di quelli che abbiamo, che hanno spazio ma per le barelle: dentro non ci puoi mettere una piccola rianimazione o una sala operatoria volante che ci permetterebbero di fare interventi e salvare ancora più vite". Questi mezzi esistono, "li usano le forze armate nei teatri di guerra. Noi vorremmo trasferire queste esperienze belliche in situazioni di pace e vedere se possiamo dotarci di qualche macchina più sofisticata che ci possa garantire interventi ancor più rapidi", ha spiegato l’assessore, illustrando l’ipotesi a margine della presentazione di una realtà già sperimentata dall’ elisoccorso di Bergamo e ora estesa a tutta la Lombardia: sugli elicotteri dell’ Areu si possono fare trasfusioni salvavita a persone in shock emorragico, una delle prime cause di mortalità evitabile nei casi di trauma maggiore che generano buona parte delle missioni delle ambulanze volanti, 5. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Verso l’eliospedale: "Ora trasfusioni. Un giorno bisturi"

