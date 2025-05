Verso il referendum i comitati ambientalistici del territorio incontrano la Cgil in un' assemblea pubblica

Sabato alle ore 10,30, a Forlì, la Sala del consiglio di via Curiel 51 ospiterà un appuntamento nel quale referenti di realtà ambientaliste del territorio (Sara Conficconi del Comitato NoMegastore Forlì, Francesco Occhipinti di Legambiente Forlì-Cesena, Agnese Casadei dei Friday for Future Forlì. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Verso il referendum, i comitati ambientalistici del territorio incontrano la Cgil in un'assemblea pubblica

