Verso Altrove | la Juventus inaugura l’opera in ricordo delle vittime della tragedia dell’Heysel – FOTO VIDEO e il racconto di questo significativo progetto

di Andrea Bargione Verso Altrove: inaugurata l'opera da parte della Juventus in ricordo delle vittime della tragedia dell'Heysel – FOTO, VIDEO. (inviato a Torino) – 29 maggio 1985. Una data incisa nella memoria del calcio e dell'umanità intera. Quel giorno, il mondo intero fu testimone, attonito e impotente, di una delle più gravi tragedie mai consumatesi all'interno di uno stadio: 39 vite spezzate, in un attimo che il tempo non potrà mai cancellare né il dolore mai del tutto lenire. Nel perpetuo ricordo di quella ferita incancellabile, la Juventus rinnova il proprio impegno alla memoria con l'inaugurazione dell'opera Verso Altrove.