Verso Altrove Juve | viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel dirigenza al completo – VIDEO

Verso Altrove Juve: viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell'Heysel, dirigenza al completo presente sul posto. Gli aggiornamenti. (Andrea Bargione inviato) – A quarant'anni esatti dalla tragedia dell'Heysel la Juventus inaugura oggi il memoriale dedicato alle vittime di quella nefasta giornata. La #Juve inaugura oggi l'opera "Verso Altrove", il memoriale dedicato alle vittime dell'Heysel Ecco l'arrivo della dirigenza bianconera Come appreso da la dirigenza bianconera si è presentata al completo a questa cerimonia poco prima delle 11: John Elkann, Giorgio Chiellini, Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero tutti presenti.