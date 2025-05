Verso Altrove Juve | viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel chi è presente – VIDEO

Oggi, la Juventus inaugura il memoriale dedicato alle vittime dell'Heysel, celebrando il ricordo di chi perse la vita in quella tragedia. Alla cerimonia sono presenti membri della dirigenza e rappresentanti della società, in un momento di forte emozione e memoria. Segui gli aggiornamenti e i discorsi in diretta con Redazione JuventusNews24.

Verso Altrove Juve: viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel, chi è presente della dirigenza. Gli aggiornamenti. (Andrea Bargione inviato) – A quarant’anni esatti dalla tragedia dell’Heysel la Juventus inaugura oggi il memoriale dedicato alle vittime di quella nefasta giornata. La #Juve inaugura oggi l’opera “Verso Altrove”, il memoriale dedicato alle vittime dell'Heysel Ecco l’arrivo della dirigenza bianconera????? @AndreaBargione pic.twitter.comZD4lYLDFRQ — .com (@junews24com) May 29, 2025 Come appreso da la dirigenza bianconera si è presentata al completo a questa cerimonia poco prima delle 11: John Elkann, Giorgio Chiellini, Maurizio Scanavino e Gianluca Ferrero tutti presenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Verso Altrove Juve: viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel, chi è presente – VIDEO

Verso Altrove Juve: viene inaugurato oggi il memoriale dedicato alle vittime dell’Heysel, dirigenza al completo – VIDEO - Oggi, in occasione del quarantenario della tragedia dell'Heysel, la Juventus inaugura il memoriale dedicato alle vittime di quella terribile giornata, con la presenza della dirigenza al completo. 🔗continua a leggere

