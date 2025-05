Versilia | feste non autorizzate e folla in strada Questore chiude locale a Fiumetto

La Versilia, meta di divertimento estivo per eccellenza, si trova ora a dover fare i conti con il caos delle feste non autorizzate. Il questore di Lucca ha preso una decisione forte, chiudendo il Bambubar di Fiumetto per 15 giorni. Questo episodio non è solo un richiamo all'ordine, ma un segnale del crescente bisogno di regole chiare per gestire la movida, garantendo sicurezza e rispetto per tutti. Riuscirà la Versilia a ritrovare l'equilibrio tra divert

ll questore di Lucca ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale del lungomare della Versilia, il Bambubar di Fiumetto a Marina di Pietrasanta (Lucca)