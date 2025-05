versila festa in un noto locale senza permessi il questore lo chiude per 15 giorni

Una festa non autorizzata nel noto locale "Bambubar" a Fiumetto ha portato alla chiusura temporanea di 15 giorni da parte del questore di Lucca, evidenziando i rischi legati all’organizzazione di eventi senza le necessarie autorizzazioni. L'episodio, avvenuto a Marina di Pietrasanta il 29 maggio 2025, ha suscitato particolare attenzione tra cittadini e autorità, sottolineando l'importanza del rispetto delle normative di sicurezza.

Marina di Pietrasanta, 29 maggio 2025 – Eventi pubblicizzati sui volantini, folla davanti al locale e una parte del lungomare occupata da chi era in coda per entrare. Ma il " Bambubar ", a Fiumetto, era sprovvisto delle necessarie autorizzazioni e preventive verifiche sull’idoneità dei locali e per questo motivo il questore di Lucca Edgardo Giobbi ne ha disposto la chiusura per 15 giorni, con decorrenza da ieri. Era stata la polizia municipale, durante alcuni controlli, ad accertare e contestare ai gestori del "Bambubar" la realizzazione di eventi di pubblico intrattenimento, inclusa la pubblicità, nonostante la mancanza dei requisiti necessari per poterlo fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it