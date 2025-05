verdini altro processo cene durante la detenzione davanti al giudice a roma

Denis Verdini, ex parlamentare, è nuovamente sotto processo a Roma nel procedimento riguardante le cene durante la detenzione e l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari, violando le restrizioni imposte dai giudici. La vicenda evidenzia le tensioni tra le misure di sorveglianza e le azioni di Verdini, attirando l’attenzione sulla sua posizione giudiziaria.

FIRENZE È accusato di evasione dagli arresti domiciliari, di essersi recato a delle cene al ristorante invece che dal dentista, disobbedendo così al permesso concessogli dai giudici. Le grane giudiziarie non finiscono mai per l'ex parlamentare Denis Verdini, finito adesso sotto processo a Roma davanti al giudice del tribunale monocratico. La Procura della Capitale contesta a Verdini - 74 anni, ex braccio destro di Berlusconi prima di fondare il partito Ala - tre episodi avvenuti tra il 2021 e il 2022 in cui, secondo l'accusa, avrebbe violato le prescrizioni imposte dal tribunale che lo aveva autorizzato a trasferte da Firenze a Roma esclusivamente per motivi di salute, per effettuare cure odontoiatriche.