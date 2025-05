Venus Williams stupita da Joao Fonseca | “Ma quanti anni ha? Porta ancora il pannolino È spaventoso”

Venus Williams si è mostrata sbalordita dalla giovane promessa del tennis, Joao Fonseca, esclamando: "È spaventoso quanto siano bravi i giovani giocatori." La leggenda del tennis ha espresso sorpresa per la maturità e il talento del brasiliano, lasciando intuire che il suo futuro è promettente e sorprendente.

L'ex numero 1 WTA è una dei talent del Roland Garros. Venus Williams è rimasta molto colpita dal giovane tennista brasiliano e a proposito di Fonseca ha detto: "È spaventoso quanto siano così bravi i giovani giocatori. Fonseca quanti anni ha? Porta ancora il pannolino?". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Venus Williams stupita da Joao Fonseca: “Ma quanti anni ha? Porta ancora il pannolino. È spaventoso”

Cerca Video su questo argomento: Venus Williams Stupita Joao Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Venus Williams stupita da Joao Fonseca: “Ma quanti anni ha? Porta ancora il pannolino. È spaventoso” - L'ex numero 1 WTA è una dei talent del Roland Garros. Venus Williams è rimasta molto colpita dal giovane tennista brasiliano e a proposito di Fonseca ... 🔗fanpage.it scrive

Venus Williams, 44, given wildcard for Indian Wells - Williams last played a match at the Miami Open in March 2024 Former world number one Venus Williams has been ... Brazil's 18-year-old rising star Joao Fonseca, who won his first ATP Tour title ... 🔗Come scrive bbc.com

Venus Williams handed sensational wildcard aged 44 to play in ‘fifth grand slam’ she once boycotted for 14 years - Venus Williams has been ... Californian sun at Indian Wells. Williams has been announced as one of four wildcard entries for 2025 along with Petra Kvitova, Joao Fonseca and Learner Tien. 🔗Secondo talksport.com