Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante La Notte dei Leoni

Venus Williams è stata premiata da Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni”, un evento trasmesso in diretta su DAZN che ha visto la partecipazione di campioni, artisti e istituzioni. L’evento ha coinvolto leggende del calcio, attori e personalità dello spettacolo in un’atmosfera di grande entusiasmo e riconoscimento.

Il triangolare ha visto protagonisti leggende del calcio come quelle delle squadre Napoli Legends, Roma e Lazio, insieme agli attori della Nazionale Attori 1971 e personaggi noti dello spettacolo tra cui Giorgio Puotti, Seydou Sarr, Samuele Carrino e il ballerino Raimondo Todaro. Numerose anche le autorità presenti: il Presidente della Regione Lazio Francesca Rocca, il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli, l'On. Chiara Colosimo, oltre a rappresentanti di FIGC, CONI, LND, AIA, ADMO e Croce Rossa Italiana.

Frosinone ha ospitato "La Notte dei Leoni", una serata dedicata a sport e solidarietà, il 27 maggio allo Stadio Benito Stirpe.

