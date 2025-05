Venezia rischia davvero di scomparire ma non per colpa del mare

Venezia rischia davvero di scomparire, ma non a causa del mare come spesso si pensa. Secondo recenti studi, il vero pericolo deriva da fattori ambientali e umani che potrebbero mettere a rischio questa città unica nel suo genere, rendendo urgente un intervento deciso per la sua tutela e conservazione.

«Fra pochi anni Venezia non ci sarà più», diceva il Wwf nel 1993. «Entro dieci anni Venezia affogherà», assicurava un professore di Padova nel 1994. Invece Venezia è ancora qui. Per fortuna nostra, e di tutto il mondo. Ma il vero rischio arriva adesso. E non per ciò che si pensava. Era stato previsto infatti ogni tipo di disastro ambientale, erano stati dipinti scenari eco-catastrofici di qualsiasi genere, eravamo pronti a vedere il ponte dei Sospiri collegarsi direttamente con la fossa delle Marianne e la cupola di San Marco sparire sotto l’acqua per lasciar spazio alla cupola di Palermo (commento caustico di un veneziano: «Beh, xe siamo portati avanti: a Burano c’abbiamo già il pizzo. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Venezia rischia davvero di scomparire, ma non per colpa del mare

