Venezia | piani di sviluppo confermati per tornare in Serie A

Il Venezia si prepara a rilanciarsi, con piani di sviluppo confermati per tornare in Serie A. Dopo la retrocessione in Serie B all’ultima giornata, il club romana tiene alta la speranza di una pronta risalita. Resta da seguire il percorso che porterà i lagunari a risalire nel massimo campionato italiano.

Calcio, classifica serie A: il Venezia è quart’ultimo - Nella settimana intensa di Serie A, il Venezia si trova in una posizione critica, quart'ultimo in classifica dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1. 🔗continua a leggere

L'impegno del Venezia: «La retrocessione non cambia i piani. Presto in serie A» - La fiducia al ds Antonelli e al direttore tecnico Molinaro, i complimenti per la promozione delle donne e lo scudetto nel powechair. «Non c'è stato l'esito sperato, ma continuiamo a far crescere il br ... 🔗Segnala veneziatoday.it

Venezia: “Partecipa allo sviluppo del nuovo stadio del Venezia FC!” - La conferma della positiva evoluzione ... Venezia FC sta contemplando un nuovo progetto di sviluppo con al centro uno stadio con strutture all’avanguardia, come parte del piano societario per ... 🔗Lo riporta trivenetogoal.it