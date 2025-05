Venezia il prestigioso Palazzo Pisani Moretta acquistato dallo stilista belga Dries van Noten

Venezia accoglie con entusiasmo il prestigioso Palazzo Pisani Moretta, recentemente acquistato dallo stilista belga Dries Van Noten, che lo trasformerà in una casa della cultura e dell’artigianato con suggestivo affaccio sul Canal Grande. Un nuovo esempio di come la moda e l’arte trovino in questa città un loro punto di incontro, consolidando il legame speciale tra lo stilista e Venezia.

Diventerà una casa della cultura e dell'artigianato con affaccio sul Canal Grande Un nuovo inquilino della moda sul Canal Grande. Che Dries Van Noten ami Venezia non è una novità. È risaputo, infatti, che lo stilista belga possieda da tempo una casa in città, acquistata insieme al compagno Pa. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Venezia, il prestigioso Palazzo Pisani Moretta acquistato dallo stilista belga Dries van Noten

