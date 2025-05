Venerdì in Musica | la piazza si riaccende tra teatro e canzoni

Venerdì in Musica torna ad animare Piazza Umberto I con un evento coinvolgente tra teatro e musica, riaccendendo il cuore della città dopo la pausa forzata. Non perdere l’appuntamento di venerdì 30 maggio alle ore 21:00, dove la piazza si trasformerà nel palcoscenico ideale per vivere momenti di socialità e intrattenimento.

Dopo la pausa forzata dovuta al maltempo e ai festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, "Venerdì in Musica" è pronto a riaccendere il cuore della città. L'appuntamento è per venerdì 30 maggio alle ore 21:00 in Piazza Umberto I, che tornerà a essere il palcoscenico della socialità e dello.

