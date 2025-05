Vende hashish dal balcone di casa in via Lorenteggio a Milano | arrestata la figlia di “Nonna eroina”

Un'operazione a Milano ha portato all'arresto della figlia della nota "Nonna Eroina" per spaccio di hashish dal suo balcone in via Lorenteggio. La 65enne, catturata il 27 maggio, è coinvolta in un'attività di vendita di droga nel cuore della città.

Una 65enne è stata arrestata lo scorso 27 maggio per spaccio. La donna, residente in via Lorenteggio a Milano, sarebbe la figlia della cosiddetta "Nonna eroina". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Vende hashish dal balcone di casa in via Lorenteggio a Milano: arrestata la figlia di “Nonna eroina”

