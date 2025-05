Vecino Lazio lontana la sua permanenza nella capitale | non c’è la proposta di rinnovo! Si inserisce un club di Serie A

Vecino Lazio si allontana da Roma: senza proposta di rinnovo e con un club di Serie A pronto ad inserirsi, il futuro del centrocampista si fa incerto. La situazione evidenzia le sfide aperte della Lazio e le opportunità che si prospettano nel mercato italiano.

Vecino Lazio, è più lontana la sua permanenza a Roma: non c'è la proposta di rinnovo di contratto! Si inserisce un club di Serie A La Lazio si trova ad affrontare diverse questioni irrisolte, e questo potrebbe spiegare la mancanza di proposte di rinnovo per i giocatori in scadenza. Tra questi c'è Matías Vecino

Lazio, Vecino aspetta la chiamata per il rinnovo. Intanto però si fanno avanti le altre pretendenti

Matias Vecino attende con trepidazione la chiamata per il rinnovo del contratto con la Lazio, ma le altre pretendenti non tardano a farsi avanti.

Lazio, il rinnovo di Vecino si allontana: tre club su di lui

Lazio, il rinnovo di Vecino si allontana: tre club sul centrocampista

Vecino a LSC: «Nel girone di ritorno le partite sono più complicate. Tante squadre si rinforzano e siamo mancati in casa»

Secondo lazionews24.com: Vecino a LSC, centrocampista della Lazio ed ex nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni sulla sfida disputata ieri a San Siro Il pareggio tra Inter e Lazio a San Siro ha lasciato una patina di de ...