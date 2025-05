Vaticano prima grana per papa Leone | boom di denunce sul tema più scottante

Il terzo report della Conferenza Episcopale Italiana evidenzia un incremento di denunce e polemiche legate agli abusi sessuali all’interno del Vaticano e della Chiesa italiana, suscitando un’ondata di attenzione pubblica e discussioni intense. In un contesto globale ancora carico di sfide legislative, questi dati sottolineano l’urgenza di strumenti più efficaci per contrastare sistematicamente le violenze.

In un’Italia ancora incapace di dotarsi di strumenti legislativi efficaci per contrastare in modo sistemico gli abusi sessuali, il terzo report della Conferenza episcopale italiana (Cei) getta nuova luce su un fenomeno che resta drammaticamente sommerso. I dati appena pubblicati, relativi al biennio 2023-2024, sono allarmanti: 67 presunti responsabili di abusi sessuali e 118 vittime, in larga parte minori. Numeri che raccontano una realtà che va oltre le statistiche, fatta di silenzi, sofferenze ignorate e un sistema di protezione ancora troppo fragile. La denuncia arriva in un clima già reso teso dall’allarme recentemente rilanciato dalla Rete “l’Abuso”, che ha evidenziato come il nostro Paese continui a scontare ritardi normativi strutturali. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

“Due persone ci hanno spiato e seguito fuori dal Vaticano pochi giorni prima che sparisse”: le rivelazioni degli amici di Emanuela Orlandi - Pochi giorni prima della scomparsa di Emanuela Orlandi, due persone la seguirono e la spiaron, sollevando sospetti sulla sua scomparsa. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Prevost si sgancia da Bergoglio per tenersi buona la curia: ristabiliti i 500 euro ai dipendenti vaticani…. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I conti in rosso del Vaticano, prima grana per il Papa che verrà - RaiPlay I conti in rosso del Vaticano, prima grana per il Papa che verrà Posted: 7 maggio 2025 | Last updated: 12 maggio 2025 Il deficit del Vaticano nell'anno scorso è stato pari a 87 milioni ... 🔗Lo riporta msn.com

Papa Leone XIV saluterà i corridori del Giro al passaggio in Vaticano - Papa Leone XIV saluterà domenica 1 giugno alle ore 15.30, i corridori del Giro d’Italia al passaggio all’interno della Città del Vaticano. Il progetto del passaggio del Giro in Vaticano - “prima tappa ... 🔗Riporta msn.com

VATICANO - La prima omelia di Papa Leone XIV: "Sparire perché rimanga Cristo, farsi piccolo perché Lui sia conosciuto e glorificato" - Città del Vaticano (Agenzia Fides) - Di seguito riportiamo il testo integrale della prima omelia pronunciata da Papa Leone XIV durante la sua prima Messa come Pontefice. La celebrazione si è svolta ne ... 🔗Segnala msn.com

I conti in rosso del Vaticano, prima grana per il Papa che verrà - Porta a porta 06/05/2024