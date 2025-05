Vasto un immobile confiscato alla criminalità sarà utilizzato per percorsi di autonomia per persone con disabilità

La città di Vasto ha deciso di destinare un immobile confiscato alla criminalità, situato in via Colli, a finalità sociali dedicate alle persone con disabilità. Questo intervento mira a creare percorsi di autonomia e inclusione, promuovendo un sostegno concreto e condiviso per chi ne ha bisogno.

La giunta comunale di Vasto ha deliberato oggi, 29 maggio, l'utilizzo di un immobile confiscato alla criminalità organizzata, situato in via Colli a Vasto, per finalità sociali. L'edificio sarà destinato alla realizzazione di un gruppo appartamento per persone con disabilità e alla promozione di.