Vasilica Potincu uccisa da un uomo di 29 anni | “Era diventato il suo stalker”

Il tragico omicidio di Vasilica Potincu a Legnano, compiuto da Andrea Mostoni, un uomo di 29 anni descritto come suo stalker, mette in luce la drammatica escalation di comportamenti ossessivi e di stalking. Questa vicenda sottolinea l’importanza di intervenire tempestivamente per proteggere le vittime di minacce e molestie.

Il 29enne Andrea Mostoni, fermato per l'omicidio della 35enne Vasilica Potincu a Legnano (Milano), avrebbe avuto atteggiamenti ossessivi nei confronti della donna che avrebbe provato anche a diffidarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Vasilica Potincu, uccisa da un uomo di 29 anni: “Era diventato il suo stalker”

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena. 🔗continua a leggere

