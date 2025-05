Vasilica Potincu uccisa a Legnano con un coltello nella schiena | il 29enne fermato le aveva bonificato 50mila euro

Tragico omicidio a Legnano: Vasilica Potincu, 35enne, è stata trovata uccisa con un coltello nella schiena, mentre le indagini si concentrano su bonifici di 50.000 euro da parte di Andrea Mostoni, fermato con l'accusa. Rimangono ancora molte domande sul movente di questa drammatica vicenda.

Resta sconosciuto il possibile movente dell'omicidio di Vasilica Potincu, la 35enne accoltellata a Legnano. Gli investigatori starebbero indagando su bonifici da 50mila euro con la causale "regalo" che la donna avrebbe ricevuto nel corso del tempo da Andrea Mostoni, ora fermato. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Vasilica Potincu uccisa a Legnano con un coltello nella schiena: il 29enne fermato le aveva bonificato 50mila euro

Legnano, la 35enne Vasilica Potincu trovata morta in casa con un coltello sulla schiena: la scoperta della vicina, killer in fuga - A Legnano, in provincia di Milano, è stata tragicamente scoperta la 35enne Vasilica Potincu, trovata morta nella sua abitazione con un coltello conficcato nella schiena. 🔗continua a leggere

