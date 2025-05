Vasco Rossi | le canzoni del nuovo tour tra classici e sorprese

Scopri le emozioni dei nuovi concerti di Vasco Rossi a Bibione, tra i suoi classici intramontabili e sorprendenti novità. I live, tra soundcheck e “data zero”, offrono un’anteprima imperdibile del suo spettacolo negli stadi che sta conquistando i fan.

Nessuna scaletta è definitiva quando si ha un repertorio come quello di Vasco, ma indubbiamente i due show di Bibione, il concerto soundcheck del 26 maggio riservato agli iscritti del fan club Il Blasco, e la “data zero” della sera successiva sono una preview, forse ancora parziale, dei concerti negli stadi delle prossime settimane. Prima data a Torino il 31 maggio, ultima a Roma il 28 giugno. Lo spettacolo è inziato a sorpresa con Vita spericolata seguita da Sono innocente ma. e Manifesto futurista della nuova umanità. Quante volte è una chicca dall’album Sono innocente del 2014. Valium è un tuffo nel passato, un pezzo cult del 1981 contenuto nell’album Siamo solo noi. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Vasco Rossi: le canzoni del nuovo tour tra classici e sorprese

