Variante Aurelia al Tar Presentato il ricorso del comitato per il no | Tuteliamo il territorio

Il Comitato 'No Variante Aurelia' di Massa ha presentato e visto accolta dal Tar l’istanza di ricorso contro il provvedimento Via del 1° lotto della variante Aurelia, tutelando così il territorio e il benessere della comunità. La questione evidenzia l’importanza di coinvolgere i cittadini nelle decisioni che influenzano l’ambiente e il futuro della zona.

Massa, 29 maggio 2025 – Il comitato ’No variante Aurelia’ conferma la presentazione del ricorso al Tar per l’annullamento del provvedimento Via per il 1° lotto della variante: l’istanza è stata accolta dal Tribunale regionale. “Come cittadini – afferma il comitato – abbiamo purtroppo dovuto affrontare questa importante spesa per l’interesse pubblico e la tutela del nostro territorio come indicato nelle legge regionale toscana “di garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future”. 🔗 Leggi su Lanazione.it