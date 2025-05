Varenna le proposte anti-caos Senso unico sulla provinciale limitazioni agli autobus in centro

A Varenna, le recenti proposte per rendere il senso unico sulla provinciale e limitare il traffico degli autobus nel centro sono al centro del dibattito, mentre il sindaco cerca soluzioni rapide dopo il fallimento della prima prova generale. Con il secondo test in arrivo tra venerdì e domenica, la gestione della viabilità e delle sostituzioni ferroviarie diventa fondamentale per garantire un'estate senza disagi sul lago.

Dopo il fallimento della prima prova generale, il sindaco di Varenna spera che si possa correre ai ripari già per il secondo test di un'estate senza treni sul lago. Tra venerdì e domenica prossimi infatti la linea Lecco-Sondrio verrà chiusa di nuovo, dopo la serrata dello scorso weekend in cui i treni sono stati sostituiti dagli autobus, in attesa del lungo stop che scatterà dal 15 giugno al 15 settembre. "Quello trascorso è stato un fine settimana di fuoco per la circolazione stradale nelle comunità di Varenna e Perledo, dovuto alla sospensione dei treni e all'istituzione del servizio di bus sostitutivi – spiega Mauro Manzoni, primo cittadino di Varenna –.

