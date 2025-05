Varato il dispositivo del traffico per le celebrazioni della Festa della Repubblica

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana il 2 giugno, è stato varato un apposito dispositivo di traffico per garantire lo svolgimento sicuro dell’evento. Il provvedimento prevede divieti di sosta e fermata nelle zone interessate, con rimozione coatta, a partire dalle prime ore del mattino.

In occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana, in programma lunedì 2 giugno, vigerà il seguente dispositivo del traffico: – istituzione del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta (anche per residenti ed autorizzati), a partire dalle ore 7:00 e fino al termine della manifestazione, in piazza Castello, piazza IV Novembre, viale degli Atlantici (limitatamente al tratto compreso tra l'intersezione con via Perasso, piazza IV Novembre, viale dei Rettori e l'incrocio con via XXIV Maggio), via del Sole e via Annunziata (limitatamente al tratto compreso tra l'incrocio con via Stefano Borgia e l'incrocio con corso Garibaldi).

