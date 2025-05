valtiberina confcommercio più vicina alle imprese

A partire da giugno 2025, Valtiberina Confcommercio rafforza il suo impegno per le imprese locali, aprendo un nuovo punto di assistenza a Bada Tedalda. Questa iniziativa mira a offrire supporto continuo anche nelle zone montane più remote, rendendo più vicina e accessibile l’assistenza dedicata alle imprese del territorio.

Arezzo, 29 maggio 2025 – V altiberina, Confcommercio più vicina alle imprese A partire da giugno 2025, l’associazione di categoria apre un recapito a Bada Tedalda il primo e il terzo martedì del mese per garantire assistenza continua anche nelle aree montane più lontane Confcommercio rafforza la propria presenza in Valtiberina con l’apertura di un nuovo recapito a Badia Tedalda. Un presidio pensato per garantire un servizio sempre più capillare e vicino agli imprenditori locali, anche nelle zone più distanti dai centri principali. A partire da giugno 2025, infatti, un tecnico dell’associazione di categoria sarà a disposizione degli imprenditori associati il primo e il terzo martedì del mese, nella fascia oraria 9:00 – 13:00, presso l’Ufficio turistico della Pro Loco di Badia Tedalda, in via Alpe della Luna 4. 🔗 Leggi su Lanazione.it