valorizzare il trasimeno caccia aperta alle risorse

Il Lago Trasimeno, un patrimonio unico di natura e cultura, merita investimenti mirati e condivisi. L’assessora Meloni e i sindaci lavorano insieme per sbloccare risorse fondamentali, perché il futuro del nostro lago richiede un impegno costante e collaborativo.

Un milione non basterà, a caccia di fondi da sbloccare per il Trasimeno. L’assessora Simona Meloni ha incontrato i sindaci: "Ascoltare le istanze locali è fondamentale per costruire soluzioni condivise e durature. Il nostro impegno è costante e concreto, per tutelare e valorizzare il Lago Trasimeno, patrimonio naturale, economico e culturale dell’ Umbria ". Così la titolare le deleghe sul lago della Regione Umbria ha riassunto l’appuntamento che si è svolto presso la sede dell’Unione dei Comuni a Passignano: "Ho incontrato sindaci, associazioni territoriali e operatori economici per discutere insieme delle sfide e delle opportunità del nostro amato Lago Trasimeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it