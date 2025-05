Valle Caudina Mastella | Rinviato vertice per indisponibilità Eav

Il vertice della Valle Caudina con Mastella rinviato a causa dell'indisponibilità di EAV, come comunicato dal presidente Umberto De Gregorio. In risposta, il sindaco Clemente Mastella ha scritto ai colleghi sindaci, sottolineando le recenti novità e le conseguenti implicazioni per la comunità. Scopri i dettagli di questa vicenda che coinvolge l'intera regione e le sue prospettive future.

Tempo di lettura: < 1 minuto Con nota formale, il Presidente del CDA di EAV, Umberto De Gregorio, ha comunicato formalmente l’indisponibilità a partecipare il 3 giugno al tavolo istituzionale convocato presso Palazzo Mosti. Per questo il sindaco Clemente Mastella ha scritto, nelle scorse ore, ai Sindaci: “Prendo atto di tale comunicazione e pertanto la riunione è rinviata a data da destinarsi, dal momento che ritengo imprescindibile la presenza di EAV al tavolo tecnico. Restiamo dunque in fiduciosa attesa che sia proprio EAV a proporre una nuova data per l’incontro istituzionale. Resta evidente l’urgenza di incidere con determinazione perché siano completati i lavori per la riapertura della ferrovia Valle Caudina. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Valle Caudina, Mastella: “Rinviato vertice per indisponibilità Eav”

