Valentina Tolomei c’è la data dei funerali Via libera dopo l’autopsia

La famiglia di Valentina Tolomei, la giovane di 17 anni scomparsa tragicamente a Lucca, annuncia i funerali dopo l'autopsia, un momento di grande dolore e lutto. In questo difficile momento, si rinnova il ricordo di una vita spezzata troppo presto, mentre la comunità si unisce nel rispetto e nella vicinanza.

Lucca, 29 maggio 2025 – Che può dire un padre, una famiglia, a cui è stato strappato via per sempre il sorriso di Valentina Tolomei, di appena 17 anni. Non ci sono, non ci posso essere parole all’altro capo del telefono. Solo il sentimento di una famiglia gentile, garbata, ma distrutta dal dolore che ancora non può capacitarsi, e in questa tempesta assurda – quasi impossibile ancora crederci – cerca solo di ritrovare un briciolo di tranquillità, di terreno solido da cui ripartire. Impossibile, insieme allo strazio di ogni singolo istante, non provare amarezza per le notizie che la famiglia Tolomei apprende dalla stampa e dai social. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Valentina Tolomei, c’è la data dei funerali. Via libera dopo l’autopsia

Valentina Tolomei, la lettera dei compagni di classe. “Dacci la forza di andare avanti, stellina” - La scomparsa di Valentina Tolomei, giovane promessa dalla vita fulminea, ha scosso profondamente la comunità di Lucca. 🔗continua a leggere

