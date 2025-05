Valditara | Dispersione scolastica al 98% vicini al target UE 2030 Non è la dimensione della classe che conta ma la personalizzazione della didattica

Il ministro Valditara evidenzia come, nonostante il calo della dispersione scolastica al 9,8% vicino al target UE 2030, le sfide restano ancora, soprattutto per la disparità di apprendimenti tra Nord e Sud. L'importanza di una didattica personalizzata emerge come risposta chiave per ridurre le disuguaglianze e migliorare i risultati educativi.

Oltre due anni di scuola in meno: questa la drammatica differenza di apprendimento in matematica tra uno studente della secondaria di secondo grado del Sud e uno del Nord-Est. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Dispersione scolastica, Valditara: “A fine maggio dovrebbero arrivare i fondi, si tratta di investimenti strategici per il riscatto del Mezzogiorno e dei giovani a rischio. - A fine maggio sono attesi i fondi destinati a contrastare la dispersione scolastica nel Mezzogiorno, un investimento strategico per risollevare il sud e sostenere i giovani a rischio. 🔗continua a leggere

