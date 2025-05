Vaccino mRNA Moderna contro l' aviaria Usa annullano contratto da 766 mln $ firmato da Biden 3 giorni prima dell' insediamento di Trump

Gli Stati Uniti hanno annullato un finanziamento di 766 milioni di dollari destinato al vaccino mRNA Moderna contro l'aviaria, pochi giorni prima dell'insediamento di Trump. Questa decisione evidenzia i profondi cambiamenti nelle politiche sanitarie statunitensi, soprattutto in un contesto di guidati da figure come Kennedy Jr. nel settore della salute.

Non è una novità che la linea, soprattutto per quanto riguarda la salute e i vaccini, sia cambiata radicalmente dall'avvento di Kennedy Jr al ministero della Salute Gli Usa hanno annullato finanziamenti per 766 milioni di dollari per lo sviluppo del vaccino a mRNA Moderna contro l'influenza a. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino mRNA Moderna contro l'aviaria, Usa annullano contratto da 766 mln $ firmato da Biden 3 giorni prima dell'insediamento di Trump

Altre fonti ne stanno dando notizia

