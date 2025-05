Vaccino Covid Pfizer Marta | Mia figlia nata senza le iridi è quasi cieca se potessi tornare indietro non mi vaccinerei - VIDEO

Marta condivide la sua esperienza personale riguardo al vaccino Covid Pfizer, soffermandosi sugli effetti collaterali e le implicazioni emotive, poiché sua figlia, nata senza iridi, ha subito conseguenze gravi. Un video emotivo che mette in luce i rischi e le emozioni profonde legate alle vaccinazioni, spesso trascurate nel dibattito pubblico.

"Se potessi tornare indietro non lo farei, non lo farei più perché come dicevo ho il senso di colpa, penso sia stata colpa mia", spiega la donna A Fuori dal coro si parla di effetti avversi del vaccino Covid. "La figlia di Marta è nata senza le iridi, senza il colore degli occhi ed è quasi ci. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it