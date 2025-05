Vaccino Covid causa calo di fertilità tra gli effetti avversi perdita irreversibile di follicoli ovarici e irregolarità mestruale - STUDIO turco

Uno studio turco ha suggerito che i vaccini COVID-19, sia mRNA che inattivati, potrebbero influenzare la fertilità femminile, causando perdita irreversibile di follicoli ovarici e irregolarità mestruale. Questi risultati sollevano importanti interrogativi sui potenziali effetti avversi del vaccino sulla salute riproduttiva.

Secondo lo studio “Impatto dei vaccini mRNA e inattivati contro il COVID-19 sulla riserva ovarica", il vaccino Covid causerebbe una perdita di fertilità Secondo uno studio effettuato dai ricercatori di diverse università della Turchia, il vaccino Covid causerebbe un calo di fertilità nei sogg. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid "causa calo di fertilità", tra gli effetti avversi perdita irreversibile di follicoli ovarici e irregolarità mestruale - STUDIO turco

Pfizergate, tribunale Ue boccia von der Leyen su sms con Bourla su acquisto 1,8 mld dosi vaccino Covid Pfizer su 4,2 mld totali: “Rendere legittimo l'accesso agli atti" - Il tribunale dell'Unione Europea ha respinto la posizione di Ursula von der Leyen riguardo ai messaggi scambiati con il CEO di Pfizer, Albert Bourla, sull'acquisto di 18 miliardi di dosi di vaccino contro il Covid. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Vaccino Covid Causa Calo Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Covid, nuova variante LP.8.1 dilaga in Asia. Bassetti: «Immunità in calo perché passato tempo dai vaccini». Co; L'Italia che invecchia: prevenzione e innovazione per una longevità in salute; Moderna presenta domanda per vaccino COVID aggiornato; Covid, nuova variante LP.8.1 dilaga in Asia. Bassetti: «Immunità in calo perché passato tempo dai vaccini». Cosa sappiamo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Covid, nuova variante LP.8.1 dilaga in Asia. Bassetti: «Immunità in calo perché passato tempo dai vaccini». Cosa sappiamo - Il Covid torna a colpire, soprattutto in Asia, dove la nuova variante LP.8.1 sta facendo registrare un forte aumento dei casi. Bangkok, Hong ... 🔗Lo riporta msn.com

Covid, il vaccino diventa a pagamento? - Numero in calo ... a causa dell’incidenza della nuova variante Eris. C’è un po’ di preoccupazione sul fatto che i contagi possano crescere ma gli esperti credono non ci sia più possibilità di ... 🔗Riporta money.it

Covid, allarme per la variante LP.8.1. L'Ema chiede l'aggiornamento dai vaccini - La variante LP.8.1, rilevata per la prima volta nel luglio 2024, discende dalla JN.1 ma presenta caratteristiche genetiche diverse che la rendono ancora immune ai vaccini in circolazione. Cauto ma non ... 🔗Segnala tg24.sky.it