Utilizzo di buoni carburante per fini personali assolti tre carabinieri forestali | Il fatto non sussiste

Tre carabinieri forestali in servizio tra il 2018 e il 2019 presso la stazione di Mattinata sono stati assolti dall'accusa di aver utilizzato impropriamente buoni carburante per fini personali. La sentenza conferma che "il fatto non sussiste", chiudendo definitivamente il caso e rassicurando sull'integrità delle forze dell'ordine.

"Il fatto non sussiste". Sono stati assolti i tre carabinieri in servizio negli anni 2018 e 2019 presso il comando stazione di Mattinata accusati di essersi appropriati, per scopi personali, di buoni carburante in dotazione alla stazione. Come riporta Ansa, il processo che li vedeva imputati. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Utilizzo di buoni carburante per fini personali, assolti tre carabinieri forestali: "Il fatto non sussiste"

