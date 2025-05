Usl Umbria 2 in lutto Valerio muore a 30 anni

La USL Umbria 2 si stringe nel dolore per la scomparsa di Valerio Valentini, giovane infermiere di 30 anni vittima di un tragico incidente stradale sulla Salaria. Un lutto che ha colpito profondamente tutta la comunità , ricordando la sua dedizione e umanità .

La Usl Umbria 2 piange la scomparsa Valerio Valentini, infermiere 30enne morto in un incidente stradale lungo la Salaria, in direzione Roma, nella serata del 28 maggio, vicino al bivio per Belmonte in Sabina, a pochi chilometri dal centro abitato di Rieti.

Umbria in lutto, è morto Alì Rashid - Umbria in lutto per la scomparsa di Alì Rashid, politico, giornalista e attivista palestinese, deceduto due giorni fa a Orvieto. 🔗continua a leggere

