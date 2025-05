Usa | iter revoca visti stranieri Harvard

L'amministrazione Trump ha avviato l'iter per la revoca dei visti stranieri all'università di Harvard, notificando all'ateneo un avviso di intenzione al ritiro. Questo provvedimento potrebbe influenzare significativamente le opportunità di studio internazionale, con Harvard che ha 30 giorni per opporsi formalmente.

16.38 L'amministrazione Trump ha avviato l' iter formale per togliere all'università di Harvard la possibilità di accogliere studenti internazionali. I legali hanno notificato all'ateneo un 'avviso di intenzione al ritiro'. Harvard ha 30 giorni di tempo per opporsi con motivazione. Nei giorni scorsi lo stop ai colloqui per la concessione di visti di studio e il blocco delle iscrizioni di studenti stranieri a università Usa, misura quest'ultima bloccata da un giudice federale.

