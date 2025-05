Usa tribunale federale di NY annulla i dazi di Trump | Non ha il potere di imporli la Casa Bianca annuncia ricorso

Il Tribunale federale di New York ha annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, evidenziando come la Casa Bianca non abbia l’autorità legale per applicarli. La decisione, presa dalla Court of International Trade, interrompe gli effetti delle tariffe, mentre il presidente annuncia un ricorso.

La Court of International Trade, competente in materia di commercio estero e dogane, ha deciso di stoppare i dazi che il presidente americano ha imposto, asserendo come quest'ultimo non abbia "l'autorità per imporli". Ira del tycoon Un tribunale federale ha bloccato i dazi di Trump, considera. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, tribunale federale di NY annulla i dazi di Trump: "Non ha il potere di imporli", la Casa Bianca annuncia ricorso

Dazi: tribunale federale, Trump non ha autorità per imporli - Un tribunale federale ha stabilito che Donald Trump non ha l'autorità di imporre dazi doganali estesi sulle importazioni attraverso la legge sui poteri d'emergenza.

