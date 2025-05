Usa tribunale federale blocca i dazi di Trump | Non ha autorità per imporli

Un tribunale federale negli Stati Uniti ha bloccato i dazi imposti da Donald Trump sulle importazioni, dichiarando che il presidente non aveva l’autorità legale per applicarli tramite una legge d’emergenza. La sentenza rappresenta un importante intervento sulla legittimità delle misure commerciali adottate durante la sua amministrazione, evidenziando le limitazioni dei poteri presidenziali in materia di dazi.

Un tribunale federale negli Stati Uniti ha bloccato i dazi doganali estesi sulle importazioni che il presidente Donald Trump ha imposto utilizzando una legge sui poteri d’emergenza. Secondo la sentenza, emessa da una giuria di tre giudici del tribunale del commercio internazionale con sede a New York, il leader della Casa Bianca non ha l’autorità per imporre le tariffe, che dovrebbero essere invece approvate dal Congresso. La pronuncia è arrivata dopo diverse cause legali, almeno sette, che contestavano i dazi sostenendo che Trump avesse oltrepassato la sua autorità nello stabilirli, lasciando la politica commerciale statunitense soggetta ai suoi capricci e scatenando il caos economico. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, tribunale federale blocca i dazi di Trump: “Non ha autorità per imporli”

