Usa tribunale federale blocca dazi reciproci di Trump | Illegali tycoon | Golpe di giudici non eletti Casa Bianca fa ricorso

La Court of International Trade ha bloccato i dazi reciproci imposti dall'amministrazione Trump, affermando che l'ex presidente non aveva l'autorità legale per imporli. La decisione rappresenta un importante limite alle politiche commerciali unilaterali e controverse del Tycoon, mentre la Casa Bianca ha annunciato ricorso. Questa controversia evidenzia la sfida tra giudici non eletti e poteri esecutivi sulle questioni di commercio internazionale.

La Court of International Trade, competente in materia di commercio estero e dogane, ha deciso di stoppare i dazi che il presidente americano ha imposto, asserendo come quest'ultimo non abbia "l'autorità per imporli". Ira del tycoon Un tribunale federale ha bloccato i dazi reciproci di Trump,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, tribunale federale blocca dazi reciproci di Trump: "Illegali", tycoon: "Golpe di giudici non eletti", Casa Bianca fa ricorso

Dazi: tribunale federale, Trump non ha autorità per imporli - Un tribunale federale ha stabilito che Donald Trump non ha l’autorità di imporre dazi doganali estesi sulle importazioni attraverso la legge sui poteri d’emergenza. 🔗continua a leggere

