Usa Rubio | Revocheremo i visti degli studenti cinesi

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato la revoca dei visti per alcuni studenti cinesi, in particolare quelli collegati al Partito Comunista e ai settori critici, aumentando le incertezze per gli studenti internazionali negli Stati Uniti. Questa decisione segna un cambiamento significativo nelle politiche di visto per i cittadini cinesi, influenzando il futuro degli studenti che desiderano studiare negli Usa.

Il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha annunciato che gli Stati Uniti inizieranno a revocare i visti ad alcuni studenti cinesi negli Usa, “compresi quelli legati al Partito Comunista Cinese o che studiano in settori critici “. Le sue dichiarazioni su X hanno aumentato l’incertezza per gli studenti internazionali negli Stati Uniti, giĂ sottoposti a un crescente scrutinio da parte dell’amministrazione del presidente Donald Trump. Oltre a questo annuncio, infatti, in un messaggio inviato alle ambasciate e ai consolati statunitensi, Rubio ha ordinato la sospensione della programmazione di nuovi colloqui per il rilascio dei visti studenteschi, in attesa della pubblicazione di linee guida che prevedono un controllo piĂą rigoroso dell’attivitĂ degli studenti sui social media. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, Rubio: “Revocheremo i visti degli studenti cinesi”

