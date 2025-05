Usa Rubio annuncia stretta contro chi censura gli americani | stop visti per studenti cinesi e funzionari che criticano aziende tech statunitensi

Il senatore Marco Rubio annuncia una nuova stretta sui visti, limitando l’ingresso negli Stati Uniti a chi censura gli americani o critica le aziende tech statunitensi, ribadendo l'importanza della libertà di parola online. Questa misura, parte di una strategia più ampia dell'amministrazione Trump, mira a tutelare i diritti fondamentali e rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel cyberspazio.

Rubio annuncia il provvedimento sostenendo la liberta di parola sull’online, che considera "un diritto”. Nuova stretta dell'amministrazione Trump ai visti per chi vuole entrare negli Usa. Il segretario di Stato Marco Rubio ha presentato un nuovo provvedimento, intitolato “Visa Restriction Pol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Rubio annuncia stretta contro chi "censura gli americani": stop visti per studenti cinesi e funzionari che criticano aziende tech statunitensi

Marco Rubio annuncia una stretta sui visiti per i funzionari complici della «censura gli americani» - Il segretario di Stato Marco Rubio ha rivelato nuove misure sui visti per funzionari stranieri implicati nella censura degli americani. 🔗continua a leggere

