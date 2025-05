Usa Musk saluta Trump e chiude l' esperienza alla guida del Doge | Ora priorità al lavoro

Elon Musk saluta Trump e chiude ufficialmente la sua esperienza alla guida del progetto Doge, annunciando una nuova priorità: il lavoro. Sul suo profilo X, il patron di Tesla ha ringraziato il presidente per l’opportunità di combattere gli sprechi, dopo 130 giorni di collaborazione con la Casa Bianca.

Il messaggio su X del patron di Tesla: "Grazie al presidente per l'opportunità di combattere gli sprechi". La collaborazione con la Casa Bianca è durata 130 giorni.

