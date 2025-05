Usa modelli AI gratis in app con chiavi API da OpenRouter e Chutes

Scopri come usare modelli AI gratuiti in app grazie alle chiavi API di OpenRouter e Chutes, rendendo semplice integrare intelligenza artificiale nei tuoi progetti senza costi. Sfrutta piattaforme intuitive che ti permettono di aggiungere facilmente chatbot, automazioni e molto altro, tutto da un unico punto di accesso, per esplorare le migliori soluzioni AI gratuite disponibili.

Vuoi usare l'intelligenza artificiale senza spendere nulla? Le chiavi API ti permettono di aggiungere modelli AI gratuiti a chatbot, strumenti di automazione o altre app, in modo semplicissimo grazie ad alcune piattaforme che rendono tutto accessibile da un unico punto. Questi siti web sono anche fantastici per scoprire i modelli AI gratuiti che sono oggi disponibili, tutti gli aggiornamenti ed anche per accedere alle varie applicazioni che li sfruttano, sia quelle gratuite che quelle commerciali. Diventano quindi dei veri e propri hub da cui esplorare l'evoluzione delle AI senza perdersi in decine di articoli e post sui social.

