Usa | leggenda basket Abdul Jabbar Harvard fonte ispirazione per libertà

L'ispirazione di Abdul Jabbar, leggenda del basket e studente di Harvard, ci ricorda l'importanza di difendere i valori fondamentali come la libertà di fronte alle sfide dell'attuale contesto statunitense. Questa testimonianza evidenzia come l'educazione e il coraggio possano diventare strumenti fondamentali per proteggere i diritti e le libertà nelle società moderne.

Cambridge (Massachusetts, Usa), 29 mag. (LaPresseAP) – “Dopo aver visto così tanti miliardari, magnati dei media, studi legali, politici e altre università piegarsi a un’amministrazione che sta sistematicamente smantellando la Costituzione degli Stati Uniti, è fonte di ispirazione per me vedere l’università di Harvard prendere posizione a favore della libertà”. Lo ha affermato l’ex stella della Nba e attivista Kareem Abdul-Jabbar, a cui oggi l’università ha conferito una laurea honoris causa. Abdul-Jabbar è stato l’oratore principale al Class Day, un evento per gli studenti del primo anno che si tiene un giorno prima della cerimonia di laurea principale dell’università. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa: leggenda basket Abdul Jabbar, Harvard fonte ispirazione per libertà

